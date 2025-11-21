Photographier l’Ukraine – Rencontre avec Guillaume Herbaut Bibliothèque – 5e étage Rennes

Photographier l’Ukraine – Rencontre avec Guillaume Herbaut Bibliothèque – 5e étage Rennes Vendredi 21 novembre, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Rencontre avec le photographe Guillaume Herbaut, autour de son travail en Ukraine.

Photographe et journaliste auprès de _Paris Match_, le _Figaro Magazine_ et _Le Monde_, Guillaume Herbaut photographie l’Ukraine depuis plus de 20 ans. Il a commencé en 2001, à Tchernobyl, photographiant la zone interdite autour de l’ancienne centrale. Puis, tombé amoureux du pays, il n’a cessé, chaque année, d’y revenir. Il a assisté, en première ligne, aux événements qui ont agité le pays : la révolution orange en 2004, la révolte de Maïdan en 2013, le conflit du Donbass à partir de 2014, enfin l’invasion à grande échelle de la Russie en février 2022.

Cette rencontre est l’occasion d’évoquer, images à l’appui, son travail de photojournaliste, notamment en temps de guerre, et la manière dont on peut concilier le récit du temps long, de la profondeur historique, tout en couvrant l’actualité la plus brûlante.

_Rencontre animée par_ _Yves-Marie Guivarch, programmateur aux Champs Libres._

[http://www.guillaume-herbaut.com/en/](http://www.guillaume-herbaut.com/en/)

Bibliothèque – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine