Photographies brodées

19 Rue Vital Lenormand Trun Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 11:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Atelier avec Lucy Winkelmann

Artiste photographe et plasticienne, Lucy Winkelmann est passionnée de procédés anciens. Elle mêle photographies argentiques et numériques à d’autres médiums artistiques comme la broderie, le dessin, la peinture…

A partir d’une photographie de portrait, que les participants peuvent apporter s’ils le souhaitent, chacun sera invité à transformer l’image et la prolonger à l’aide d’une aiguille et de fils, pour y inscrire des émotions, des souvenirs ou des mots tus.

8 ans et plus , Gratuit, sur inscription .

19 Rue Vital Lenormand Trun 61160 Orne Normandie +33 2 33 12 71 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Photographies brodées

L’événement Photographies brodées Trun a été mis à jour le 2026-03-09 par Terres d’Argentan Intercom