Photographies brodées Trun
Photographies brodées Trun samedi 14 mars 2026.
Photographies brodées
19 Rue Vital Lenormand Trun Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14 11:30:00
Date(s) :
2026-03-14
Atelier avec Lucy Winkelmann
Artiste photographe et plasticienne, Lucy Winkelmann est passionnée de procédés anciens. Elle mêle photographies argentiques et numériques à d’autres médiums artistiques comme la broderie, le dessin, la peinture…
A partir d’une photographie de portrait, que les participants peuvent apporter s’ils le souhaitent, chacun sera invité à transformer l’image et la prolonger à l’aide d’une aiguille et de fils, pour y inscrire des émotions, des souvenirs ou des mots tus.
8 ans et plus , Gratuit, sur inscription .
19 Rue Vital Lenormand Trun 61160 Orne Normandie +33 2 33 12 71 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Photographies brodées
L’événement Photographies brodées Trun a été mis à jour le 2026-03-09 par Terres d’Argentan Intercom