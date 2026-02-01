Photographies de Daniel Mell Place des Patriotes Lannion

Photographies de Daniel Mell

Place des Patriotes Atelier des Ursulines Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-11 10:30:00

fin : 2026-02-23 18:30:00

2026-02-11

Flâneries dans l’imaginaire.

Une exposition photographique où les formes deviennent fables. .

Place des Patriotes Atelier des Ursulines Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 27 27 19 04

