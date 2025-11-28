Photographies de Franck Ferrenbach et Nina Rousset Place du 11 novembre Saugues

Photographies de Franck Ferrenbach et Nina Rousset

Place du 11 novembre Maison communautaire Saugues Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-01-10

La Margeride en photos, photographies de Franck Ferrenbach et Nina Rousset. Vernissage le samedi 29 novembre à 10h.

Place du 11 novembre Maison communautaire Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr

English :

La Margeride en photos, photographs by Franck Ferrenbach and Nina Rousset. Opening on Saturday November 29 at 10am.

German :

La Margeride en photos, Fotografien von Franck Ferrenbach und Nina Rousset. Vernissage am Samstag, den 29. November um 10 Uhr.

Italiano :

La Margeride en photos, fotografie di Franck Ferrenbach e Nina Rousset. Inaugurazione sabato 29 novembre alle 10.00.

Espanol :

La Margeride en photos, fotografías de Franck Ferrenbach y Nina Rousset. Inauguración el sábado 29 de noviembre a las 10h.

