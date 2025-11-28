Photographies de Franck Ferrenbach et Nina Rousset Place du 11 novembre Saugues
Photographies de Franck Ferrenbach et Nina Rousset
Place du 11 novembre Maison communautaire Saugues Haute-Loire
Début : Vendredi 2025-11-28
fin : 2025-01-10
2025-11-28
La Margeride en photos, photographies de Franck Ferrenbach et Nina Rousset. Vernissage le samedi 29 novembre à 10h.
Place du 11 novembre Maison communautaire Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr
English :
La Margeride en photos, photographs by Franck Ferrenbach and Nina Rousset. Opening on Saturday November 29 at 10am.
German :
La Margeride en photos, Fotografien von Franck Ferrenbach und Nina Rousset. Vernissage am Samstag, den 29. November um 10 Uhr.
Italiano :
La Margeride en photos, fotografie di Franck Ferrenbach e Nina Rousset. Inaugurazione sabato 29 novembre alle 10.00.
Espanol :
La Margeride en photos, fotografías de Franck Ferrenbach y Nina Rousset. Inauguración el sábado 29 de noviembre a las 10h.
