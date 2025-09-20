Photographies de Haguenau au temps de la construction du musée Chapelle des Annonciades Haguenau

Photographies de Haguenau au temps de la construction du musée Chapelle des Annonciades Haguenau samedi 20 septembre 2025.

Photographies de Haguenau au temps de la construction du musée 20 et 21 septembre Chapelle des Annonciades Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans une exposition immersive et sonore, à la découverte de Haguenau à l’époque du chantier de construction du musée-bibliothèque, achevé en 1905 (photographies anciennes issues du fonds des Archives municipales).

Chapelle des Annonciades Place Albert Schweitzer, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est 03 88 90 29 39 http://www.ville-haguenau.fr La chapelle des Annonciades a été fondée en 1372 par les pénitentes de Sainte Catherine. Sainte Catherine est restée, par la suite, la patronne de la chapelle. Les Annonciades célestes leur succèdent en 1621 et reconstruisent entièrement le couvent. On peut encore admirer dans la chapelle une peinture murale datant du XVe siècle, ainsi que le maître-autel et les autels latéraux du milieu du XVIIIe siècle.

La Ville de Haguenau, dans le cadre de son développement culturel, a décidé d’investir cette Chapelle des Annonciades et de proposer une saison culturelle à la croisée des esthétiques, alliant la musique, des expositions et des performances, le tout dans un lieu mystique empreint d’histoire. Véritable tiers-lieu culturel, ce nouvel équipement participe à la dynamique de la ville et à la volonté de proposer une offre différente. Depuis sa restauration en 2023, cette ancienne chapelle désacralisée du XIVe siècle se métamorphose en un lieu de tous les possibles.

Un jeudi par mois, le Relais Culturel de Haguenau vous propose une sélection de concerts jazz et musiques du monde, pour un moment d’évasion musical et contemplatif.

Plongez dans cette exposition immersive et sonore, à la découverte de Haguenau à l’époque du chantier de construction du musée-bibliothèque, achevé en 1905 (photographies anciennes issues du fonds…

© Ville de Haguenau