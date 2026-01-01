PHOTOMAGE, rendez-vous photographiques aquitains MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE DES LANDES Labouheyre
mercredi 4 février 2026.
MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE DES LANDES 36, rue Félix Arnaudin Labouheyre Landes
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-21
2026-02-04
PHOTOMAGE est un évènement culturel photographique Régional.
7e édition à Labouheyre, du 4 au 21 février 2026, à la Maison de la Photographie des Landes.
Avec: Collectif Test’Image, Ken Wong Youk Hong, Lola Bernard, Loïc Mazalrey, Louis Gaillard & Ambre Guinard.
Mer.-Ven.-Sam. 14h30>18h
La Maison de la Photographie des Landes accueille une expo-photo intitulée PHOTOMAGE, du 4 au 21 février 2026.
Cet événement culturel photographique et patrimonial contribue à la reconnaissance et au rayonnement de la photographie et du patrimoine régional, depuis 2014.
La 7e édition aura lieu à Labouheyre, une première en territoire landais.
Au programme, Collectif Test’Image, Ken Wong Youk Hong (Bordeaux), Lola Bernard (La Teste), Loïc Mazalrey (Bergerac), Louis Gaillard (Paris/Arcachon) & Ambre Guinard (Sergeac).
>>> Mercredi, vendredi, samedi de 14h30 à 18h. .
MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE DES LANDES 36, rue Félix Arnaudin Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 45 00 culturemairie@labouheyre.fr
English :
PHOTOMAGE is a regional photographic cultural event.
7th edition in Labouheyre, from February 4 to 21, 2026, at the Maison de la Photographie des Landes.
With: Collectif Test’Image, Ken Wong Youk Hong, Lola Bernard, Loïc Mazalrey, Louis Gaillard & Ambre Guinard.
Wed-Fri-Sat 2:30 pm>6 pm
