PHOTOMAGE, rendez-vous photographiques aquitains MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE DES LANDES Labouheyre

PHOTOMAGE, rendez-vous photographiques aquitains

MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE DES LANDES 36, rue Félix Arnaudin Labouheyre Landes

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-21

2026-02-04

PHOTOMAGE est un évènement culturel photographique Régional.

7e édition à Labouheyre, du 4 au 21 février 2026, à la Maison de la Photographie des Landes.

Avec: Collectif Test’Image, Ken Wong Youk Hong, Lola Bernard, Loïc Mazalrey, Louis Gaillard & Ambre Guinard.

Mer.-Ven.-Sam. 14h30>18h

La Maison de la Photographie des Landes accueille une expo-photo intitulée PHOTOMAGE, du 4 au 21 février 2026.

Cet événement culturel photographique et patrimonial contribue à la reconnaissance et au rayonnement de la photographie et du patrimoine régional, depuis 2014.

La 7e édition aura lieu à Labouheyre, une première en territoire landais.

Au programme, Collectif Test’Image, Ken Wong Youk Hong (Bordeaux), Lola Bernard (La Teste), Loïc Mazalrey (Bergerac), Louis Gaillard (Paris/Arcachon) & Ambre Guinard (Sergeac).

>>> Mercredi, vendredi, samedi de 14h30 à 18h. .

MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE DES LANDES 36, rue Félix Arnaudin Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 45 00 culturemairie@labouheyre.fr

English :

PHOTOMAGE is a regional photographic cultural event.

7th edition in Labouheyre, from February 4 to 21, 2026, at the Maison de la Photographie des Landes.

With: Collectif Test’Image, Ken Wong Youk Hong, Lola Bernard, Loïc Mazalrey, Louis Gaillard & Ambre Guinard.

Wed-Fri-Sat 2:30 pm>6 pm

