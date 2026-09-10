UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Photomaton Bibliothèque Landry Rennes

mardi 1 décembre 2026 · Bibliothèque Landry · Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
vendredi 15 janvier 2027
Lieu
Bibliothèque Landry
Adresse
100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Photomaton Bibliothèque Landry Rennes 1 décembre 2026 – 15 janvier 2027 Ille-et-Vilaine

Exposition photographique

Dominique Robin présente les photographies prises lors de son photomaton à la Maison du Ronceray à l’occasion de l’évènement intergénérationnel du quartier «Y’a pas d’âge y’a qu’à venir». Vernissage de l’exposition le mardi 1er décembre à 14h30.
En partenariat avec La SAESAT «Les ateliers de l’espoir» et la Maison du Ronceray.
La bibliothèque Landry propose cette exposition dans le cadre du bicentenaire de la photographie.
Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-01T14:30:00.000+01:00
Fin : 2027-01-15T18:30:00.000+01:00

1
http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)