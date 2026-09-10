Photomaton Bibliothèque Landry Rennes
mardi 1 décembre 2026 · Bibliothèque Landry · Rennes
Informations pratiques
Photomaton Bibliothèque Landry Rennes 1 décembre 2026 – 15 janvier 2027 Ille-et-Vilaine
Exposition photographique
Dominique Robin présente les photographies prises lors de son photomaton à la Maison du Ronceray à l’occasion de l’évènement intergénérationnel du quartier «Y’a pas d’âge y’a qu’à venir». Vernissage de l’exposition le mardi 1er décembre à 14h30.
En partenariat avec La SAESAT «Les ateliers de l’espoir» et la Maison du Ronceray.
La bibliothèque Landry propose cette exposition dans le cadre du bicentenaire de la photographie.
Tout public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-01T14:30:00.000+01:00
Fin : 2027-01-15T18:30:00.000+01:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39
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