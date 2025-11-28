.PHOTON BAIN ROUGE Nantes

.PHOTON BAIN ROUGE Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 19:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Quand les DJ Nick.s & PWM ne déroulent pas des kilomètres de câbles pour faire briller le monde, ce sont des sets qu’ils déroulent à l’instinct.En mixant une heure tour à tour, leurs énergies prennent le temps de s’installer, de se répondre, de muter tout au long de la soirée.Pas de plan, pas de routine.Italo-disco, house minimale, high energy, techno mentale…Leur direction ? Inconnue.Seul le voyage compte. https://www.instagram.com/pwm_fx/https://www.instagram.com/lu_x44/

BAIN ROUGE Nantes 44000