PHOTONS – CONSERVATOIRE LEO DELIBES Clichy

PHOTONS Début : 2026-03-14 à 20:30. Tarif : – euros.

PHOTONS c’est la?vision du pianiste et compositeur Gauthier Toux. Il décide de s’entourer de trois autres musiciens emblématiques de cette nouvelle génération du jazz français -?Julien Loutelier?(Cabaret Contemporain, Sugar Sugar),?Giani Caserotto?(Cabaret Contemporain, Le Balcon),?Samuel F’hima?(Daïda) pour créer un pont entre le jazz et l’électro. Le résultat est une révolution pour les deux styles. En live, ce quartet classique – batterie, contrebasse, piano, guitare- se métamorphose en quelques coups de boites à rythmes et d’effets pour transporter son public dans un club électro-acoustique inédit. Un projet qui n’est pas sans rappeler les expérimentations électroniques d’un autre pianiste, un certain Herbie Hancock, qui outre atlantique, au même âge, inventait lui le jazz fusion.

CONSERVATOIRE LEO DELIBES 59 RUE MARTRE 92110 Clichy 92