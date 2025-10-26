PHOTONS conservatoire LEO DELIBES CLICHY

PHOTONS c’est la vision du pianiste et compositeur

Gauthier Toux qui décide de

s’entourer de trois autres musiciens emblématiques de cette nouvelle génération

du jazz français – Julien Loutelier (Cabaret Contemporain, Sugar Sugar), Giani Caserotto (Cabaret

Contemporain, Le Balcon), Samuel F’hima (Daïda) pour créer un pont

entre le jazz et l’électro.

Le

résultat est une révolution pour les deux styles. En live ce quartet classique,

batterie, contrebasse, piano, guitare se métamorphose en quelques coups de

boites à rythmes et d’effets pour transporter son public dans un club

électro-acoustique inédit. Un projet qui n’est pas sans rappeler les

expérimentations électroniques d’un autre pianiste, un certain Herbie Hancock,

qui outre atlantique, au même âge, inventait lui le jazz fusion.

PHOTONS : Mélange hypnotique de jazz et de techno.

Le samedi 14 mars 2026

de 20h30 à 22h30

payant Tout public.

conservatoire LEO DELIBES 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY

https://www.ville-clichy.fr/agenda/1634/18-concert-photons.htm +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr