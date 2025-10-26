PHOTONS conservatoire LEO DELIBES CLICHY
PHOTONS conservatoire LEO DELIBES CLICHY samedi 14 mars 2026.
PHOTONS c’est la vision du pianiste et compositeur
Gauthier Toux qui décide de
s’entourer de trois autres musiciens emblématiques de cette nouvelle génération
du jazz français – Julien Loutelier (Cabaret Contemporain, Sugar Sugar), Giani Caserotto (Cabaret
Contemporain, Le Balcon), Samuel F’hima (Daïda) pour créer un pont
entre le jazz et l’électro.
Le
résultat est une révolution pour les deux styles. En live ce quartet classique,
batterie, contrebasse, piano, guitare se métamorphose en quelques coups de
boites à rythmes et d’effets pour transporter son public dans un club
électro-acoustique inédit. Un projet qui n’est pas sans rappeler les
expérimentations électroniques d’un autre pianiste, un certain Herbie Hancock,
qui outre atlantique, au même âge, inventait lui le jazz fusion.
PHOTONS : Mélange hypnotique de jazz et de techno.
Le samedi 14 mars 2026
de 20h30 à 22h30
payant Tout public.
conservatoire LEO DELIBES 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY
https://www.ville-clichy.fr/agenda/1634/18-concert-photons.htm +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr