La prise La Ferme à culture Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique
Début : 2026-02-19 14:30:00
fin : 2026-02-19 16:00:00
2026-02-19 2026-02-26
Venez réveiller votre créativité en participant à cet atelier original !
Rendez-vous à la ferme à cultures de Saint-Hilaire-de-Chaléons !
Au programme
Fabrication d’un photophore en tressage végétal pour illuminer son extérieur ou son intérieur
Pratique
réservation auprès de l’association par mail ou par téléphone
matériel fourni
dès 7 ans
tarif en solo/duo 12€ enfant seul ou grand-parent-enfant
les participants repartent avec leurs créations
Créativité et partage seront au rendez-vous !
La prise La Ferme à culture Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 29 07 31 contact@lorinnature.com
English :
Come and awaken your creativity with this original workshop!
See you at the Saint-Hilaire-de-Chaléons crop farm!
