Photophore en vannerie

La prise La Ferme à culture Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

2026-02-19 2026-02-26

Venez réveiller votre créativité en participant à cet atelier original !

Rendez-vous à la ferme à cultures de Saint-Hilaire-de-Chaléons !

Au programme



Fabrication d’un photophore en tressage végétal pour illuminer son extérieur ou son intérieur

Pratique

réservation auprès de l’association par mail ou par téléphone

matériel fourni

dès 7 ans

tarif en solo/duo 12€ enfant seul ou grand-parent-enfant

les participants repartent avec leurs créations

Créativité et partage seront au rendez-vous !

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Siant-Hilaire-de-Chaléons .

La prise La Ferme à culture Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 29 07 31 contact@lorinnature.com

English :

Come and awaken your creativity with this original workshop!

See you at the Saint-Hilaire-de-Chaléons crop farm!

