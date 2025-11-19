Photophores de noël récup’ Ressourcerie Le Plant B Paris

Envie d’un moment complice avec votre enfant ?

Créez ensemble de jolis photophores à partir de cire de bougie réutilisée et de matériaux récupérés.

Matériel fourni : contenants, cire, déco… il ne manque que votre imagination ! Prévoyez une tenue adaptée aux travaux manuels !

Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers au sein du tiers-lieu Bercy encore !

Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI

Le mercredi 19 novembre 2025

de 15h00 à 16h30

payant

1 duo (1 enfant + 1parent/grand-parent/nounou…) : 10€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris

https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org