Photos anciennes : vos souvenirs prennent vie grâce à IA. Bibliothèque Maurepas Rennes Vendredi 27 mars, 16h00 Ille-et-Vilaine
dans la limite des places disponibles
Revitalisez vos souvenirs grâce à la technologie IA qui rendra vos vieilles photos saisissantes et dynamiques.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-27T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-27T18:00:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38