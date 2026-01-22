Photos anciennes : vos souvenirs prennent vie grâce à IA. Bibliothèque Maurepas Rennes Vendredi 27 mars, 16h00 dans la limite des places disponibles

Revitalisez vos souvenirs grâce à la technologie IA qui rendra vos vieilles photos saisissantes et dynamiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T18:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

