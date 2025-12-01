Photos avec le Père Noël dans son chalet Place Aristide Briand Valréas
Photos avec le Père Noël dans son chalet Place Aristide Briand Valréas lundi 22 décembre 2025.
Photos avec le Père Noël dans son chalet
Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 14:00:00
fin : 2025-12-24 18:00:00
Date(s) :
2025-12-22
Avant de partir effectuer sa tournée, le vieux barbu attendra les enfants dans son chalet, majestueusement décoré par la Ville de Valréas. Venez à sa rencontre à deux pas du château ! Il se fera un plaisir d’offrir ses traditionnelles papillotes !
.
Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 05 92 22 commerce@mairie-valreas.fr
English :
Before setting off on his rounds, the old bearded man will be waiting for children in his chalet, majestically decorated by the town of Valréas. Come and meet him just a stone’s throw from the château! He’ll be delighted to offer his traditional papillotes!
L’événement Photos avec le Père Noël dans son chalet Valréas a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes