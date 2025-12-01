Photos avec le Père Noël dans son chalet Place Aristide Briand Valréas

Photos avec le Père Noël dans son chalet

Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas Vaucluse

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-24 18:00:00

2025-12-22

Avant de partir effectuer sa tournée, le vieux barbu attendra les enfants dans son chalet, majestueusement décoré par la Ville de Valréas. Venez à sa rencontre à deux pas du château ! Il se fera un plaisir d’offrir ses traditionnelles papillotes !

Before setting off on his rounds, the old bearded man will be waiting for children in his chalet, majestically decorated by the town of Valréas. Come and meet him just a stone’s throw from the château! He’ll be delighted to offer his traditional papillotes!

