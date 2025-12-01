Photos avec le Père Noël Fêtes de fin d’année Studio d’Aloïse photographie Yssingeaux
Photos avec le Père Noël Fêtes de fin d’année Studio d’Aloïse photographie Yssingeaux samedi 13 décembre 2025.
Photos avec le Père Noël Fêtes de fin d’année
Studio d’Aloïse photographie Rue Notre Dame Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
Tout au long du week-end, Le Père Noël fera une halte féerique au studio d’Aloïse photographe, rue Notre-Dame.
Petits et grands pourront immortaliser ce souvenir magique sans réservation. Samedi de 14h à 19h et le dimanche de 9h à 18h.
.
Studio d’Aloïse photographie Rue Notre Dame Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30
English :
All weekend long, Santa Claus will be making a magical stop at Aloïse photographe’s studio on rue Notre-Dame.
Young and old alike will be able to immortalize this magical memory, without reservation. Saturday, 2pm to 7pm and Sunday, 9am to 6pm.
German :
Das ganze Wochenende über wird der Weihnachtsmann einen märchenhaften Zwischenstopp im Studio von Aloïse Photographe in der Rue Notre-Dame einlegen.
Groß und Klein können diese magische Erinnerung ohne Reservierung festhalten. Samstag von 14:00 bis 19:00 Uhr und Sonntag von 9:00 bis 18:00 Uhr.
Italiano :
Per tutto il fine settimana, Babbo Natale farà una magica sosta nello studio fotografico di Aloïse in rue Notre-Dame.
Grandi e piccini potranno immortalare questo magico ricordo senza prenotazione. Sabato dalle 14.00 alle 19.00 e domenica dalle 9.00 alle 18.00.
Espanol :
Durante todo el fin de semana, Papá Noel hará una parada mágica en el estudio de fotografía de Aloïse, en la calle Notre-Dame.
Grandes y pequeños podrán inmortalizar este recuerdo mágico sin necesidad de reservar. Sábado de 14:00 a 19:00 y domingo de 9:00 a 18:00.
L’événement Photos avec le Père Noël Fêtes de fin d’année Yssingeaux a été mis à jour le 2025-11-19 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire