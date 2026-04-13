Photowalk : Nation Photo x Jardin21 Jardin21 Paris

Nation Photo prend ses quartiers au Jardin21 le 18 avril pour une photowalk sous le signe du printemps ✿

Le temps d’une après-midi, réaliser une balade photo conviviale pour fêter le printemps, ses arbres en fleurs et le retour du beau temps à l’aide d’une pellicule fournie Harman Phœnix II 200 idéales pour capturer les couleurs vives de la ville et des végétaux.

Venez partager un moment photo, découvrir de nouvelles pratiques et (re)découvrir le Jardin21 et ses environs

✿ 10 participant·es sur inscription

✿ Animation de 14h à 15h30

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 04h

ENTRÉE LIBRE DU JARDIN

: ́ ́ Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette saison, on vous ouvre les portes de notre jardin-potager du 2 avril au 26 septembre avec une programmation sans pareil : DJ sets, marchés engagés, stand-up, rencontres, spectacles, ateliers, projection, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Last but not least, nos bars et notre restaurant sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit. Plus d’infos sur jardin21.fr

Bar & restauration sur place

Toutous bienvenus

Nation Photo s’invite au Jardin pour laisser s’exprimer votre créativité !

Le samedi 18 avril 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T15:30:00+02:00

Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris



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