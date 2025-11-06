Phytothérapie Maison du jardinier et de la nature en ville Bordeaux

Phytothérapie Maison du jardinier et de la nature en ville Bordeaux jeudi 6 novembre 2025.

Phytothérapie Jeudi 6 novembre, 14h00 Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T14:00:00 – 2025-11-06T17:00:00

Fin : 2025-11-06T14:00:00 – 2025-11-06T17:00:00

Lors de cet atelier, vous apprendrez à utiliser la nature pour vos soins quotidiens. Une bonne occasion d’explorer les secrets écologiques et de santé des plantes sauvages.

Maison du jardinier et de la nature en ville 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 43 28 90 https://www.bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/bordeauxparcsrives [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}] C’est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l’on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d’un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus. Entrées : rue de Rivière, rue Camille-Godard, rue Mandron

Accessible à pied, à vélo, en transports en commun

Bus 9 (arrêt Mandron)

Bus 15 (arrêt Poirson)

Bus 82 (arrêt Parc Rivière)

Tram C (arrêt Barrière du Médoc ou Croix de Seguey)

Tram D (arrêt Camille Godard)

Venez découvrir le bienfait des plantes maison jardinier

FREEPICK