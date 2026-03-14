PI JA MA + ANNAKIM

Domaine du Mas de Grille Saint-Jean-de-Védas Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Pi Ja Ma + Annakim le 03 avril à Victoire 2

Pi Ja Ma

Pop

Autrice, chanteuse, illustratrice et même céramiste, Pi Ja Ma, alias Pauline de Tarragon, crée un univers où s’entrelacent chansons lumineuses, impertinence douce, images poétiques et amour inconditionnel pour la liberté. Sensible et inventive, elle incarne une manière rare d’habiter la pop.

Son nouvel album Magnétophile , accompagné d’une nouvelle création scénique, marque un retour très attendu porté par son charisme naturel et son talent singulier, il confirme l’ampleur d’un engouement déjà visible sur les réseaux et les plateformes. Immédiatement reconnaissable, de plus en plus incontournable, Pi Ja Ma est en train de devenir l’une des artistes les plus captivantes de sa génération.

Annakim

Chanson Pop

ANNAKIM sort un premier EP en juin 2024 pendant ses études de Jazz, elle sera ensuite lauréate du concours Chansons du Pic du festival 2024 et sélectionnée sur deux années consécutives à la soirée concert des auteur·ices compositeur·ices interprètes du Jam. Une voix envolée sur des mots bien choisis, ses chansons nous bercent avec douceur à travers d’émouvantes balades dans une mélancolie qui sait mettre du baume au coeur. Elle sera accompagnée par son ukulélé et Yoann Galliou sera à la guitare. .

Domaine du Mas de Grille Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie +33 4 67 47 71 00

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English :

Pi Ja Ma + Annakim April 03 at Victoire 2

L’événement PI JA MA + ANNAKIM Saint-Jean-de-Védas a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT MONTPELLIER