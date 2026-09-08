Pi Ja Ma & Ellie James La Carène Brest

Informations pratiques

Brest

Pi Ja Ma & Ellie James

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 20:30:00

fin : 2026-10-29 23:30:00

Date(s) :

2026-10-29

Pi Ja Ma :

Autrice, chanteuse, illustratrice et même céramiste, Pauline de Tarragon crée un univers où s’entrelacent chansons lumineuses, impertinence douce, images poétiques, et amour inconditionnel pour la liberté. Sensible, inventive, elle incarne une manière rare d’habiter la pop.

Son nouvel album » Magnetofille », accompagné d’une nouvelle création scénique, marque un retour très attendu : porté par son charisme naturele t son talent singulier, il confirme l’ampleur d’un engouement déjà visible sur les réseaux et plateformes.

Ellie James :

Forte d’une longue expérience au sein de groupes tels que Mermonte ou La Battue, elle propose avec ce premier projet solo une chanson française sunth-pop acidulée, teintée de nostalgie et de mélancolie. Entrouée de ses fidèlessynthés et de son omnichord, elle prend un malon plaisir à concrétiser son rêve d’enfance : chanter ses chansons, seule sur scène, en tête à tête avec elle-même. Elle explore diverses influences pour y dévoiler son intime, et décortiquer avec cynisme la société qui l’entoure.

Informations pratiques :

Proposé dans le cadre du festival Les Femmes s’en Mêlent.

Réservation recommandée.

Ouverture des portes à 20:30. .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

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English :

L’événement Pi Ja Ma & Ellie James Brest a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue