Pi Ja Ma + Gildaa, Le Metronum, Toulouse

Pi Ja Ma + Gildaa Samedi 7 mars, 20h00 Le Metronum Haute-Garonne

15€ avec la carte m+

16€ tarif réduit

18€ prévente

21€ tarif plein

Pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, rendez-vous la veille pour un concert 100 % féminin, le samedi 7 mars !

Avec Pi Ja Ma, où la pop se teinte de douceur, d’humour et d’une poésie lumineuse, portée par une énergie désarmante et une joie communicative. Gildaa, poétesse satirique au carrefour de la chanson et du baile funk, boira un verre avec le Jazz et le RnB, et fera exploser les frontières du concert !

Le Metronum 2 rond-point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

