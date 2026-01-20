PI JA MA + GILDAA LE METRONUM Toulouse

PI JA MA + GILDAA

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, le Metronum nous donne rendez-vous pour un concert 100 % féminin.

Avec Pi Ja Ma, où la pop se teinte de douceur, d’humour et d’une poésie lumineuse, portée par une énergie désarmante et une joie communicative. Gildaa, poétesse satirique au carrefour de la chanson et du baile funk, boira un verre avec le Jazz et le RnB, et fera exploser les frontières du concert ! 16 .

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate International Women’s Rights Day, the Metronum invites us to a 100% women’s concert.

L’événement PI JA MA + GILDAA Toulouse a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE