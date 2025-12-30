PI JA MA LA PUCE A L’OREILLE Riom

PI JA MA Début : 2026-06-05 à 20:45. Tarif : – euros.

Autrice, chanteuse, illustratrice et même céramiste, Pi Ja Ma, alias Pauline de Tarragon crée un univers où s’entrelacent chansons lumineuses, impertinence douce, images poétiques, et amour inconditionnel pour la liberté.Sensible, inventive, elle incarne une manière rare d’habiter la pop. Son nouvel album « Magnetofille », accompagné d’une nouvelle création scénique, marque un retour très attendu : porté par son charisme naturel et son talent singulier, il confirme l’ampleur d’un engouement déjà visible sur les réseaux et plateformes.Immédiatement reconnaissable, de plus en plus incontournable, Pi Ja Ma est en train de devenir l’une des artistes les plus captivantes de sa génération.

LA PUCE A L’OREILLE 16 rue General Chapsal – 63200 Riom 63