PI JA MA + Molto Morbidi Place des Jacobins Le Mans

PI JA MA + Molto Morbidi

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Autrice, chanteuse, illustratrice et même céramiste, Pi Ja Ma, alias Pauline de Tarragon crée un univers où s’entrelacent chansons lumineuses, impertinence douce, images poétiques, et amour inconditionnel pour la liberté. Sensible, inventive, elle incarne une manière rare d’habiter la pop.

molto morbidi est une artiste qui cultive, depuis son studio-bibliothèque, une pop savante et inclassable qu’elle nomme elle-même weird pop — douce-amère, mélodique, et résolument fuyante des sentiers battus. Son univers convoque aussi bien la pop baroque des années 60 que l’electronica, le post-punk, la synth-pop ou la trip-hop, laissant planer les ombres de Kate Bush, Cate Le Bon, Laurie Anderson ou Siouxsie & The Banshees, sans jamais s’y fixer. À cette palette se mêle une sensibilité singer-songwriter héritée de la folk, portée par une écriture de textes en quête d’authenticité et de candeur. Une musique qui plonge dans une rêverie originale, entre familier et inattendu. Son deuxième album Maybe Marcel paraît le 27 avril 2026 chez No Salad Records. .

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

