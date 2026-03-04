Pia Petersen présente son nouveau roman « Dog Fiction », Librairie de Paris, Paris

Pia Petersen présente son nouveau roman « Dog Fiction » Mardi 10 mars, 19h00 Librairie de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T19:00:00+01:00 – 2026-03-10T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-10T19:00:00+01:00 – 2026-03-10T23:59:00+01:00

Venez découvrir « Dog Fiction » publié aux Éditions Plon.

Au programme : discussion, signature et verre amical

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Virginie Bonnefon

Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France

