Informations pratiques

Piacé

Piacé le Radieux – Bézard-Le Corbusier – Journées Européennes du Patrimoine

Piacé Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’art contemporain à Piacé à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

Journées Européennes du Patrimoine à Piacé le Radieux !

– Visite / balade commentée – samedi 19 septembre à 15h

Exposition Bézard - Le Corbusier / Extension de l’espace Bézard – Le Corbusier, scénographié avec la brique BLOC de Ronan & Erwan Bouroullec, / Corps d’osier, Voiture minimum de Le Corbusier réinterprétée par le designer Christian Ragot / Présentation des microarchitectures et des pièces architecturales du parcours d’art contemporain, d’architecture et de design : Bulles Six Coques, Penta, Tétrodon, maison Claude Parent, Pavillon Bouroullec etc. ainsi que des oeuvres (sculptures, installations) d’artistes contemporains.

Tarif : 10€ / gratuit adhérents. Sur réservation au 02 43 33 47 97 ou via le formulaire de contact.

– Espace Bézard-Le Corbusier – samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h – entrée gratuite

Ouverture de l’espace Bézard – Le Corbusier dédié au projet d’aménagement des campagnes imaginé par les deux hommes dans les années 1930 « La Ferme radieuse et le village coopératif ». Plans, maquettes, documents d’archives etc. retracent l’histoire de ce projet utopique. L’espace présente également l’oeuvre artistique de Norbert Bézard (céramiques, dessins, peintures). Inscription dans l’itinéraire : Destinations Le Corbusier : promenades architecturales, certifié « Itinéraire culturel du conseil de l’Europe » en 2019 et regroupant 21 villes, 6 pays et 24 sites architecturaux de Le Corbusier.

– Parcours d’art contemporain, d’architecture et de design – visite libre le samedi 19 et le dimanche 20 septembre

Parcourez le parcours de Piacé le radieux en visite libre. Ouverture de tous les sites y compris privés, soit 60 œuvres (microarchitectures, sculptures, installations etc.) à découvrir dans le village et la campagne avoisinante. .

Piacé 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 47 97 contact@piaceleradieux.com

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English :

Discover contemporary art in Piacé during the European Heritage Days!

L’événement Piacé le Radieux – Bézard-Le Corbusier – Journées Européennes du Patrimoine Piacé a été mis à jour le 2026-09-02 par OT des Alpes Mancelles