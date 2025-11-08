Balade avec le Petit Prince Vimoutiers

Balade avec le Petit Prince

Eglise Notre-Dame de Vimoutiers Vimoutiers Orne

Ce conte philosophique et poétique est intemporel Le Petit Prince regarde la planète qui s’agite et ne comprend pas les hommes…aborde les questions profondes de la vie, l’amour, la mort, l’amitié… ce livre d’Antoine Saint-Exupéry est le livre le plus lu au monde après la Bible !

Des comédiens joueront les narrateurs et feront revivre quelques chapitres de la rencontre de l’aviateur avec le Petit Prince venu de l’astéroïde B 612. L’orgue apportera une dimension sonore unique à cette œuvre, en créant une atmosphère singulière à ces dialogues, avec des improvisations dont Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin a le secret ses improvisations sont souvent décrites comme poétiques et en harmonie avec les thèmes de l’œuvre, créant une atmosphère immersive pour le public.

Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin est une organiste à la renommée internationale, titulaire de l’orgue de Saint Sulpice à Paris. Pierre-Marie Escourrou est acteur et metteur en scène. Pauline Choplin est comédienne, soliste et pianiste. .

Eglise Notre-Dame de Vimoutiers Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 79 46 31 52 association@orgue-vimoutiers.org

