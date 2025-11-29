Piaf ! Le Salon des Vignerons à Plumes Brive-la-Gaillarde
Piaf ! Le Salon des Vignerons à Plumes
9 Rue de l’Hôtel de Ville Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Le salon se déroulera le samedi 29 novembre dans le restaurant Amédélys, transformé en salle de dégustation pour l’occasion. Dégustation gratuite et ouverte à tous de 10h30 à 20h, 10 vigneronnes et vignerons présents, 40 cuvées à déguster, 100% bio, à partir de 9€ la bouteille. .
