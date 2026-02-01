PIAF ! LE SPECTACLE

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 58 – 58 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

À l’occasion du 110e anniversaire de La Môme, le plus grand spectacle musical en hommage à Edith Piaf sera pour la première fois en tournée dans toutes les plus grandes salles de France

Revivez l’histoire de la plus grande chanteuse de tous les temps dans une nouvelle scénographie exceptionnelle qui vous transportera des rues de Montmartre à l’Olympia de Paris grâce à ses chansons intemporelles.

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 33 33 accueil.megacite@megacite.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the 110th anniversary of La Môme, the greatest musical tribute to Edith Piaf will be touring France?s major venues for the first time

Relive the story of the greatest singer of all time in an exceptional new scenography that will transport you from the streets of Montmartre to the Olympia in Paris with her timeless songs.

L’événement PIAF ! LE SPECTACLE Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS