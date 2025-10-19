THE LIMINANAS – ESPACE CULTUREL BUISSON Cherbourg En Cotentin

THE LIMINANAS Début : 2025-10-19 à 19:30. Tarif : – euros.

THE LIMIÑANASL’année 2025 s’annonce exceptionnelle pour The Limiñanas : Lionel et Marie ont annoncé une tournée européenne et vous donnent rendez-vous dimanche 19 octobre à Cherbourg-en-Cotentin ! Ils défendront sur scène Faded , leur album studio paru le 21/02/25 via Because Music. Les singles Prisoner of beauty (ft. Bobby Gllespie) et J’adore le monde (ft. Bertrand Belin) sont déjà disponibles à l’écoute.The Limiñanas c’est ce couple rock incontournable, toujours porté par une envie chevillée au corps de nous embarquer dans son univers teinté de rock sixties et de psychédélisme, empreint d’un esthétisme cinématographique rappelant les grandes heures du cinéma italien.Pour cette nouvelle tournée, ils seront accompagnés sur scène par un nouveau line-up triple-A : Thomas Gorman (Kill the Young) au chant, Clémence Lasme (Moodoïd, Lucie Antunes…) à la basse et Keith Streng (The Fleshtones) à la guitare. Alban Barate, fidèle complice sudiste, assurera une fois de plus les claviers vintage et la guitare. Une dream team qui aura à cœur de nous entraîner dans une transe communicative, sonique et jouissive !La scénographie sera magnifiée par les projections visuelles issues de la collaboration avec l’artiste plasticien SMITH, et tissera une passerelle sensorielle entre rock psyché et poésie cosmique.MAXWELL FARRINGTON & LE SUPERHOMARD Once (Talitres, 2021) a marqué le début de la collaboration entre Maxwell Farrington et Christophe Vaillant (Le SuperHomard). De leur alliance est née une pop intemporelle, aux arrangements subtils et au chant majestueux. Confirmant leur alchimie créative, l’EP I Had it All (2022) leur a ouvert de nouvelles perspectives, jusqu’à séduire Paul Weller qui les invita à assurer les premières parties de sa tournée européenne 2023.En 2024, le groupe dévoile Please, Wait… , fruit d’une collaboration enrichie notamment par un partenariat avec l’Opéra de Nancy. Les compositions intègrent des instruments variés comme la pedal steel, le thérémine et divers synthétiseurs, afin de créer un univers sonore riche en forme d’invitation au voyage. Et c’est en formation duo que Maxwell Farrington & Le SuperHomard se produiront, afin de proposer une relecture intimiste de leur répertoire.

ESPACE CULTUREL BUISSON Rue Ferdinand Buisson 50110 Cherbourg En Cotentin 50