PIAF ! LE SPECTACLE – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

PIAF ! LE SPECTACLE Début : 2025-10-18 à 20:00. Tarif : – euros.

PIAF ! LE SPECTACLELE PLUS GRAND SUCCÈS FRANCOPHONE DEPUIS 2015Avec plus de 1000 représentations dans plus de 50 pays, et un million de billets vendus, Piaf ! Le Spectacle est le plus grand succès francophone au monde depuis 2015 !Interprété par Nathalie Lermitte, conçu et mis en scène par Gil Marsalla, Piaf ! Le Spectacle est unanimement considéré par la famille et les amis d’Edith Piaf comme : …le plus bel hommage jamais produit sur la carrière d’Edith Piaf… .En deux parties de 45 minutes, Piaf ! Le Spectacle raconte la carrière de la chanteuse EDITH PIAF à travers ses chansons inoubliables dans une scénographie originale et des projections d’images inédites d’Edith Piaf jamais publiées auparavant.

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37