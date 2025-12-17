Piaf ! Le spectacle Gare du Midi Biarritz

Piaf ! Le spectacle

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

LE PLUS GRAND SUCCÈS FRANCOPHONE DEPUIS 2015

Avec plus de 1000 représentations dans plus de 50 pays, et un million de billets vendus, Piaf ! Le Spectacle est le plus grand succès francophone au monde depuis 2015 ! Interprété par Nathalie Lermitte, conçu et mis en scène par Gil Marsalla, Piaf ! Le Spectacle est unanimement considéré par la famille et les amis d’Edith Piaf comme « …le plus bel hommage jamais produit sur la carrière d’Edith Piaf… ».

En deux parties de 45 minutes, Piaf ! Le Spectacle raconte la carrière de la chanteuse EDITH PIAF à travers ses chansons inoubliables dans une scénographie originale et des projections d’images inédites d’Edith Piaf jamais publiées auparavant. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

