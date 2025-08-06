PIAF ! LE SPECTACLE Carcassonne

Interprété par Nathalie Lermitte et conçu et mis en scène par Gil Marsalla, Piaf ! Le Spectacle est unanimement considéré par la famille et les amis d’Edith Piaf comme: …Le plus bel hommage jamais produit sur la carrière d’Edith Piaf… .

Véritable moment de lumière dans la grisaille, Piaf ! Le Spectacle fait revivre les chansons de la grande Édith, grâce à la performance magistrale de Nathalie Lermitte ! Dès les premières mesures, on est envoûté par sa voix puissante qui s’apparente à celle de la môme . Chanteuse et comédienne française, Madame Lermitte habite intensément les textes de ce répertoire souvent tragique et parfois humoristique. Avec sa gestuelle énergique, elle captive le public et l’entraîne vers des sommets d’émotion !

Durée 1h30

Avec Nathalie LERMITTE

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

Performed by Nathalie Lermitte and conceived and directed by Gil Marsalla, « Piaf! Le Spectacle » is unanimously considered by the family and friends of Edith Piaf as: « …the most beautiful tribute ever produced to the career of Edith Piaf… ».

A genuine moment of light in the midst of gloom, « Piaf! Le Spectacle » brings the songs of the great Edith back to life, thanks to a masterful performance by Nathalie Lermitte! From the very first bars, you’ll be enchanted by her powerful voice, akin to that of « La Môme ». A French singer and actress, Ms. Lermitte is intensely alive to the lyrics of this often tragic, sometimes humorous repertoire. With her energetic body language, she captivates audiences and takes them to new heights of emotion!

Running time: 1h30

With Nathalie LERMITTE

German :

Das von Nathalie Lermitte gespielte und von Gil Marsalla konzipierte und inszenierte « Piaf! Le Spectacle » wird von der Familie und den Freunden von Edith Piaf einstimmig als: « …die schönste Hommage, die je an die Karriere von Edith Piaf produziert wurde… » bezeichnet.

Piaf! » ist ein wahrer Lichtblick in der grauen Jahreszeit Le Spectacle » die Lieder der großen Edith dank der meisterhaften Leistung von Nathalie Lermitte wieder zum Leben erweckt! Von den ersten Takten an wird man von ihrer kraftvollen Stimme, die der von « La môme » ähnelt, verzaubert. Als französische Sängerin und Schauspielerin lebt Madame Lermitte die Texte dieses oft tragischen und manchmal humorvollen Repertoires intensiv aus. Mit ihrer energischen Gestik zieht sie das Publikum in ihren Bann und führt es zu emotionalen Höhenflügen!

Dauer: 1,5 Stunden

Mit Nathalie LERMITTE

Italiano :

Interpretato da Nathalie Lermitte e ideato e diretto da Gil Marsalla, « Piaf! Le Spectacle » è unanimemente considerato dalla famiglia e dagli amici di Edith Piaf come: « …il più bel tributo mai prodotto alla carriera di Edith Piaf… ».

Vero e proprio momento di luce nel grigiore della giornata, « Piaf! Le Spectacle » fa rivivere le canzoni della grande Edith con una magistrale interpretazione di Nathalie Lermitte! Fin dalle prime battute dello spettacolo, sarete incantati dalla sua voce potente, che ricorda quella di « la môme ». Cantante e attrice francese, Madame Lermitte è intensamente viva nei testi di questo repertorio spesso tragico e talvolta umoristico. Con il suo energico linguaggio del corpo, cattura il pubblico e lo porta a nuove vette di emozione!

Durata: 1h30

Con Nathalie LERMITTE

Espanol :

Interpretado por Nathalie Lermitte y concebido y dirigido por Gil Marsalla, « ¡Piaf! Le Spectacle » es considerado unánimemente por la familia y los amigos de Edith Piaf como: « …el mejor homenaje jamás realizado a la carrera de Edith Piaf… ».

Un verdadero momento de luz en el gris del día, « ¡Piaf! Le Spectacle » revive las canciones de la gran Edith con la magistral interpretación de Nathalie Lermitte Desde los primeros compases del espectáculo, quedará hechizado por su poderosa voz, que recuerda a la de « la môme ». Cantante y actriz francesa, Madame Lermitte vive intensamente las letras de este repertorio a menudo trágico y a veces humorístico. Con su enérgico lenguaje corporal, cautiva al público y lo lleva a nuevas cotas de emoción

Duración: 1h30

Con Nathalie LERMITTE

