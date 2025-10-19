Piaf ! Le spectacle Cité des Congrès Nantes

Piaf ! Le spectacle Cité des Congrès Nantes dimanche 19 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-19 18:00 –

Gratuit : non 47 € à 57 € 47 € à 57 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/piaf-le-spectacle.html Tout public

Interprété par Nathalie Lermitte, de renommée internationale, conçu et mis en scène par Gil Marsalla, « Piaf ! Le spectacle » est unanimement considéré par la famille et les amis d’Edith Piaf comme : « …Le plus bel hommage jamais produit sur la carrière d’Edith Piaf… ». En deux parties de 45 minutes, « Piaf ! Le Spectacle » raconte la carrière de la chanteuse Edith Piaf à travers ses chansons inoubliables dans une scénographie originale et des projections d’images inédites d’Edith Piaf jamais publiées auparavant. Spectacle dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/piaf-le-spectacle.html