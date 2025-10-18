Piaf ! Le spectacle Joué-lès-Tours

Piaf ! Le spectacle Joué-lès-Tours samedi 18 octobre 2025.

Piaf ! Le spectacle

Parc des Bretonnières Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 42.4 – 42.4 – 52.4 EUR

42.4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Le plus grand succès francophone depuis 2015

Avec plus de 1000 représentations dans plus de 50 pays, et un million de billets vendus, Piaf ! Le Spectacle est le plus grand succès francophone au monde depuis 2015 !

Interprété par Nathalie Lermitte, conçu et mis en scène par Gil Marsalla, Piaf ! Le Spectacle est unanimement considéré par la famille et les amis d’Edith Piaf comme « …le plus bel hommage jamais produit sur la carrière d’Edith Piaf… ».

En deux parties de 45 minutes, Piaf ! Le Spectacle raconte la carrière de la chanteuse EDITH PIAF à travers ses chansons inoubliables dans une scénographie originale et des projections d’images inédites d’Edith Piaf jamais publiées auparavant. 42.4 .

Parc des Bretonnières Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

The biggest French-language success since 2015

With over 1,000 performances in more than 50 countries, and one million tickets sold, Piaf! Le Spectacle has been the world’s biggest francophone success since 2015!

German :

Größter frankophoner Erfolg seit 2015

Mit mehr als 1000 Aufführungen in über 50 Ländern und einer Million verkaufter Tickets ist Piaf! Le Spectacle seit 2015 der weltweit größte frankophone Erfolg!

Italiano :

Il più grande successo in lingua francese dal 2015

Con oltre 1.000 rappresentazioni in più di 50 paesi e un milione di biglietti venduti, Piaf! Le Spectacle è stato il più grande successo in lingua francese nel mondo dal 2015!

Espanol :

El mayor éxito en lengua francesa desde 2015

Con más de 1.000 representaciones en más de 50 países y un millón de entradas vendidas, ¡Piaf! Le Spectacle ha sido el mayor éxito francófono del mundo desde 2015

