PIAF ! LE SPECTACLE – LA BARROISE Bar Le Duc

PIAF! LE SPECTACLE Tournée Mondiale du 110ème Anniversaire de la naissance d’Edith Piaf Le plus grand succès francophone de l’histoire ! A L’OLYMPIA le 21 décembre 2025 et en tournée dans toute la France. A l’occasion du 110ème anniversaire de La Môme, le plus grand spectacle musical en hommage à Edith Piaf sera pour la première fois en tournée dans toutes les plus grandes salles de France. Revivez l’histoire de la plus grande chanteuse de tous les temps, dans une nouvelle scénographie exceptionnelle qui vous transportera des rues de Montmartre à l’Olympia de Paris, grâce à ses chansons intemporelles. Avec plus de 1000 représentations dans plus de 50 pays et un million de spectateurs, Piaf ! Le Spectacle est le plus grand succès francophone de l’histoire et a su charmer les publics du monde entier. Interprété par Nathalie Lermitte et conçu et mis en scène par Gil Marsalla, Piaf ! Le Spectacle est unanimement considéré par la famille et les amis d’Edith Piaf comme : …Le plus bel hommage jamais produit sur la carrière d’Edith Piaf…

LA BARROISE 85 RUE ERNEST BRADFER 55000 Bar Le Duc 55