Piaf! Le Spectacle | Maison de la Culture Maison de la Culture Clermont-Ferrand mardi 14 octobre 2025.
Tarif : 40 – 40 – 55 EUR
Catégorie OR 55€ / Catégorie 1 50€ / Catégorie 2 40€
Début : Mardi 2025-10-14 20:30:00
2025-10-14
Tournée Mondiale du 110ème Anniversaire de la naissance d’Edith Piaf
Le plus grand succès francophone de l’histoire !
Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00
English :
Edith Piaf 110th Birthday World Tour
The biggest French-language hit in history!
German :
Welttournee anlässlich des 110. Geburtstags von Edith Piaf
Der größte frankophone Erfolg der Geschichte!
Italiano :
Tour mondiale in occasione del 110° anniversario della nascita di Edith Piaf
Il più grande successo in lingua francese della storia!
Espanol :
Gira mundial con motivo del 110 aniversario del nacimiento de Edith Piaf
El mayor éxito francófono de la historia
