Piaf! Le Spectacle | Maison de la Culture Maison de la Culture Clermont-Ferrand

Piaf! Le Spectacle | Maison de la Culture Maison de la Culture Clermont-Ferrand mardi 14 octobre 2025.

Puy-de-Dôme

Piaf! Le Spectacle | Maison de la Culture Maison de la Culture 71 Boulevard François Mitterand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 40 – 40 – 55 EUR

Catégorie OR 55€ / Catégorie 1 50€ / Catégorie 2 40€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-14 20:30:00

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

Tournée Mondiale du 110ème Anniversaire de la naissance d’Edith Piaf

Le plus grand succès francophone de l’histoire !

.

Maison de la Culture 71 Boulevard François Mitterand

Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00

English :

Edith Piaf 110th Birthday World Tour

The biggest French-language hit in history!

German :

Welttournee anlässlich des 110. Geburtstags von Edith Piaf

Der größte frankophone Erfolg der Geschichte!

Italiano :

Tour mondiale in occasione del 110° anniversario della nascita di Edith Piaf

Il più grande successo in lingua francese della storia!

Espanol :

Gira mundial con motivo del 110 aniversario del nacimiento de Edith Piaf

El mayor éxito francófono de la historia

L’événement Piaf! Le Spectacle | Maison de la Culture Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2024-10-15 par Clermont Auvergne Volcans