Piaf ! Le Spectacle La Rotonde Thaon-les-Vosges

Piaf ! Le Spectacle

La Rotonde 7 RUE PIERRE DE COUBERTIN Thaon-les-Vosges Vosges

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-03 20:30:00

fin : 2025-12-03 23:00:00

2025-12-03

Revivez l’histoire de la plus grande chanteuse de tous les temps, dans une nouvelle scénographie exceptionnelle qui vous transportera des rues de Montmartre à l’Olympia de Paris, grâce à ses chansons intemporelles. Avec plus de 1000 représentations dans plus de 50 pays et un million de spectateurs, Piaf ! Le Spectacle est le plus grand succès francophone de l’histoire et a su charmer les publics du monde entier. Interprété par Nathalie Lermitte et conçu et mis en scène par Gil Marsalla, Piaf ! Le Spectacle est unanimement considéré par la famille et les amis d’Edith Piaf comme …Le plus bel hommage jamais produit sur la carrière d’Edith Piaf…Tout public

La Rotonde 7 RUE PIERRE DE COUBERTIN Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 83 80 94 08

English :

Relive the story of the greatest singer of all time, in an exceptional new scenography that will transport you from the streets of Montmartre to the Olympia in Paris, thanks to her timeless songs. With over 1,000 performances in more than 50 countries and a million spectators, Piaf! Le Spectacle is the most successful French-language show in history, captivating audiences the world over. Performed by Nathalie Lermitte and conceived and directed by Gil Marsalla, Piaf! Le Spectacle is unanimously acclaimed by Edith Piaf’s family and friends as: …the finest tribute ever produced to Edith Piaf’s career…

German :

Erleben Sie die Geschichte der größten Sängerin aller Zeiten in einem neuen, außergewöhnlichen Bühnenbild, das Sie mit ihren zeitlosen Liedern von den Straßen des Montmartre bis zum Olympia in Paris entführt. Mit über 1000 Aufführungen in mehr als 50 Ländern und einer Million Zuschauern ist Piaf! Le Spectacle der größte frankophone Erfolg der Geschichte und hat das Publikum auf der ganzen Welt verzaubert. Unter der Leitung von Nathalie Lermitte und unter der Regie von Gil Marsalla wurde Piaf! Le Spectacle von der Familie und den Freunden von Edith Piaf einstimmig als: …Die schönste Hommage, die jemals an die Karriere von Edith Piaf produziert wurde… angesehen

Italiano :

Rivivete la storia della più grande cantante di tutti i tempi, in una nuova eccezionale scenografia che vi trasporterà dalle strade di Montmartre all’Olympia di Parigi, grazie alle sue canzoni senza tempo. Con oltre 1.000 rappresentazioni in più di 50 Paesi e un milione di spettatori, Piaf! Le Spectacle è il più grande successo in lingua francese della storia e ha incantato il pubblico di tutto il mondo. Interpretato da Nathalie Lermitte e ideato e diretto da Gil Marsalla, Piaf! Le Spectacle è unanimemente considerato dalla famiglia e dagli amici di Edith Piaf come: …il più bel tributo mai prodotto alla carriera di Edith Piaf…

Espanol :

Reviva la historia de la más grande cantante de todos los tiempos, en una nueva escenografía excepcional que le transportará de las calles de Montmartre al Olympia de París, gracias a sus canciones intemporales. Con más de 1.000 representaciones en más de 50 países y un millón de espectadores, ¡Piaf! Le Spectacle es el mayor éxito francófono de la historia y ha seducido al público de todo el mundo. ¡Interpretado por Nathalie Lermitte y diseñado y dirigido por Gil Marsalla, Piaf! Le Spectacle es considerado unánimemente por la familia y los amigos de Edith Piaf como: …el mejor homenaje jamás realizado a la carrera de Edith Piaf…

