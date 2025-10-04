PIAF ! LE SPECTACLE – ZINGA ZANGA Beziers

DIRECTO PRODUCTIONS PRÉSENTE : PIAF ! LE SPECTACLEPIAF! LE SPECTACLELE PLUS GRAND SUCCÈS FRANCOPHONE DEPUIS 2015Avec plus de 1000 représentations dans plus de 50 pays, et un million de billets vendus, Piaf ! Le Spectacleest le plus grand succès francophone au monde depuis 2015 !Interprété par Nathalie Lermitte, conçu et mis en scène par Gil Marsalla, Piaf !Le Spectacleest unanimement considéré par la famille et les amis d’Edith Piaf comme : …lLe plus bel hommage jamais produit sur la carrière d’Edith Piaf… .En deux parties de 45 minutes, Piaf !Le Spectacleraconte la carrière de la chanteuse EDITHPIAF à travers ses chansons inoubliables dans une scénographie originale et des projectionsd’images inédites d’Edith Piaf jamais publiées auparavant

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34