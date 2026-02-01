Piaf, Olympia 61 La Scène Parisienne Paris

C’est un hommage inédit à Edith Piaf que nous dévoile Nathalie Romier en nous faisant revivre le dernier concert de la dame en noir à l’Olympia

Renouant avec le même univers visuel et les mêmes chansons, dans le même ordre de passage, le spectacle est une réplique du récital que Piaf délivra à son public en 1961.

L’artiste n’imite pas Piaf mais l’interprète avec émotion et sincérité en se rapprochant au plus près du personnage mythique de son modèle. Le public pourra ainsi redécouvrir le mythe Piaf et replonger dans l’atmosphère unique de cet Olympia.

Du dimanche 08 février 2026 au dimanche 05 avril 2026 :

payant

À partir de 22 euros.

Public adultes.

La Scène Parisienne 34, rue Richer 75009 Paris

