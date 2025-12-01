PIAF Le K Reims
PIAF Le K Reims jeudi 11 décembre 2025.
Le K 20 Rue du Val Clair Reims Marne
Tarif : 32 – 32 – 37 EUR
Début : 2025-12-11 20:30:00
fin : 2025-12-11
2025-12-11
Tout public
Le plus grand succès francophone depuis 2015
Avec plus de 1000 représentations dans plus de 50 pays, et un million de billets vendus, Piaf ! Le Spectacle est le plus grand succès francophone au monde depuis 2015 !
Interprété par Nathalie Lermitte, conçu et mis en scène par Gil Marsalla, Piaf ! Le Spectacle est unanimement considéré par la famille et les amis d’Edith Piaf comme …le plus bel hommage jamais produit sur la carrière d’Edith Piaf… .
En deux parties de 45 minutes, Piaf ! Le Spectacle raconte la carrière de la chanteuse EDITH PIAF à travers ses chansons inoubliables dans une scénographie originale et des projections d’images inédites d’Edith Piaf jamais publiées auparavant. .
Le K 20 Rue du Val Clair Reims 51100 Marne Grand Est
