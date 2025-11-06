PIANGERELLI FAMILY Carcassonne
37 Rue Trivalle Carcassonne Aude
Début : 2025-11-06 21:00:00
fin : 2025-11-06
2025-11-06
Piangerelli, c’est 20 ans de carrière, plus de 500 concerts a travers la France et la Francophonie. Notamment à l’Alhambra, Le Grand Rex, les Francofolies et la première partie d’Obispo au Tempo Festival. Après quelques années de pause, le revoici avec son nouveau projet. Influencé par Manu Chao, Louise Attaque, La Rue Kétanous, Mano Solo, etc… il réunit des rythmiques soutenues à la puissance veloutée de ses textes. Michael Piangerelli, muni de sa guitare et de sa douce folie, nous présente son répertoire. Il nous livre ses instants de vie, ses mélodies d’enfants mûres, là où l’innocence rejoint la maturité. En solo ou accompagné d’une batterie qui percute à tout-va autour d’un accordéon vibrant de mélodies et délivrant la poésie des mots, la musique s’empare des corps ! La contrebasse termine et signe. Elle claque et rebondie à chaque note… C’est un régal ! La fête des sens. Les émotions s’éclatent et nous envahissent.
37 Rue Trivalle Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
English :
Piangerelli has a 20-year career spanning over 500 concerts across France and the French-speaking world. Notably at the Alhambra, Le Grand Rex, Les Francofolies and opening for Obispo at the Tempo Festival. After a break of several years, he is back with his new project. Influenced by Manu Chao, Louise Attaque, La Rue Kétanous, Mano Solo, etc., he combines sustained rhythms with the velvety power of his lyrics. Michael Piangerelli, equipped with his guitar and his gentle madness, presents his repertoire. He shares with us his moments in life, his melodies of mature children, where innocence meets maturity. Whether solo or accompanied by drums that bang away around an accordion that vibrates with melodies and delivers the poetry of words, the music takes hold of the body! The double bass finishes and signs off. It snaps and bounces with every note? It’s a delight! A feast for the senses. Emotions burst forth and overwhelm us.
German :
Piangerelli, das sind 20 Jahre Karriere, mehr als 500 Konzerte in ganz Frankreich und der Frankophonie. Er trat u.a. im Alhambra, Grand Rex, Francofolies und als Vorgruppe von Obispo beim Tempo Festival auf. Nach einigen Jahren Pause ist er nun mit seinem neuen Projekt wieder da. Beeinflusst von Manu Chao, Louise Attaque, La Rue Kétanous, Mano Solo usw. vereint er starke Rhythmen mit der samtenen Kraft seiner Texte. Michael Piangerelli stellt uns mit seiner Gitarre und seiner sanften Verrücktheit sein Repertoire vor. Er erzählt uns von den Momenten des Lebens, von den Melodien reifer Kinder, wo die Unschuld auf die Reife trifft. Ob solo oder in Begleitung eines Schlagzeugs, das aus allen Rohren dröhnt, oder eines Akkordeons, das die Melodien und die Poesie der Worte vermittelt, die Musik ergreift die Körper! Der Kontrabass macht den Abschluss und unterschreibt. Er knallt und hüpft bei jeder Note? Das ist ein Genuss! Ein Fest der Sinne. Die Emotionen brechen aus und überschwemmen uns.
Italiano :
Piangerelli ha avuto una carriera ventennale, con oltre 500 concerti in Francia e nel mondo francofono. Tra questi, le apparizioni all’Alhambra, Le Grand Rex, Les Francofolies e l’apertura per Obispo al Tempo Festival. Dopo qualche anno di pausa, torna con il suo nuovo progetto. Influenzato da artisti del calibro di Manu Chao, Louise Attaque, La Rue Kétanous e Mano Solo, unisce un ritmo costante alla potenza vellutata dei suoi testi. Michael Piangerelli, armato della sua chitarra e della sua dolce follia, ci presenta il suo repertorio. Ci regala uno spaccato di vita, le melodie di un bambino maturo, dove l’innocenza incontra la maturità. Che sia da solo o accompagnato da una batteria che si fa sentire, da una fisarmonica che vibra di melodia e che regala la poesia delle parole, la musica si impadronisce del corpo! Il contrabbasso conclude e firma. Scatta e rimbalza ad ogni nota? È una delizia! Una festa per i sensi. Le emozioni esplodono e ci travolgono.
Espanol :
Piangerelli ha desarrollado una carrera de 20 años en la que ha ofrecido más de 500 conciertos por toda Francia y el mundo francófono. Ha actuado en la Alhambra, Le Grand Rex, Les Francofolies y como telonero de Obispo en el Festival Tempo. Tras unos años de pausa, regresa con su nuevo proyecto. Con influencias de Manu Chao, Louise Attaque, La Rue Kétanous o Mano Solo, combina un ritmo constante con la fuerza aterciopelada de sus letras. Michael Piangerelli, armado con su guitarra y su suave locura, nos presenta su repertorio. Nos ofrece una visión de la vida, las melodías de un niño maduro, donde la inocencia se encuentra con la madurez. Solo o acompañado de una batería que no para de sonar, de un acordeón que vibra con la melodía y entrega la poesía de las palabras, ¡la música se apodera del cuerpo! El contrabajo pone el broche final. Chasquea y rebota con cada nota? ¡Es una delicia! Un festín para los sentidos. Las emociones estallan y nos embargan.
