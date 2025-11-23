Pianissimo avec Bleuñvenn Erussard Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes Jeudi 19 mars 2026, 12h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Venez apprécier une pause musicale impromptue autour du piano à queue de la Bibliothèque, avec Bleuñvenn Erussard.

Une fois par mois, des amateurs confirmés présentent leur programme, seul ou à plusieurs, autour du piano à queue de la bibliothèque des Champs Libres.

Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine