Pianissimo avec Bleuñvenn Erussard, Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage, Rennes

Pianissimo avec Bleuñvenn Erussard Jeudi 19 mars, 12h30 Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Ille-et-Vilaine

gratuit

Début : 2026-03-19T12:30:00+01:00 – 2026-03-19T13:30:00+01:00

Fin : 2026-03-19T12:30:00+01:00 – 2026-03-19T13:30:00+01:00

Une fois par mois, des amateurs confirmés présentent leur programme, seul ou à plusieurs, autour du piano à queue de la bibliothèque des Champs Libres.

​Au programme : comédie musicale, jazz, improvisations et classique.

Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Venez apprécier une pause musicale impromptue autour du piano à queue de la Bibliothèque, avec Bleuñvenn Erussard.

Marion Denoual