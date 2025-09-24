Pianissimo Bibliothèque – 2e étage Rennes

Pianissimo Bibliothèque – 2e étage Rennes
Jeudi 22 janvier 2026, 12h30
Ille-et-Vilaine
gratuit

gratuit

Venez apprécier une pause musicale impromptue, autour du piano à queue de la Bibliothèque.

Une fois par mois, des amateurs confirmés présentent leur programme, seul ou à plusieurs, autour du piano à queue de la bibliothèque des Champs Libres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-22T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-22T13:30:00.000+01:00

Bibliothèque – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine