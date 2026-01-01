Piano à 4 mains J. Loviconi et JJ Bedikian Club 27 Marseille 4e Arrondissement

Piano à 4 mains J. Loviconi et JJ Bedikian

Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 20h30. Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Jazz, blues, classique, jams, expos, stand-up…Le Club 27 accueille tous les artistes.

Joël Loviconi et Jean-Jacques Bedikian interprèteront des oeuvres de Maurice Ravel, Claude Debussy, Nicolas Mazmanian et Darius Milhaud. .

English :

Jazz, blues, classical, jams, exhibitions, stand-up…Club 27 welcomes all artists.

