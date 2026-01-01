Piano à 4 mains J. Loviconi et JJ Bedikian Club 27 Marseille 4e Arrondissement
Piano à 4 mains J. Loviconi et JJ Bedikian Club 27 Marseille 4e Arrondissement vendredi 30 janvier 2026.
Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 20h30. Club 27 27 rue d'Anvers Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-01-30 20:30:00
2026-01-30
Jazz, blues, classique, jams, expos, stand-up…Le Club 27 accueille tous les artistes.
Joël Loviconi et Jean-Jacques Bedikian interprèteront des oeuvres de Maurice Ravel, Claude Debussy, Nicolas Mazmanian et Darius Milhaud. .
Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 32 52 12
English :
Jazz, blues, classical, jams, exhibitions, stand-up…Club 27 welcomes all artists.
