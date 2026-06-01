Piano au Château de Clefmont Buxières-lès-Clefmont

Buxières-lès-Clefmont

Piano au Château de Clefmont

Château de Clefmont Buxières-lès-Clefmont Haute-Marne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Tout public

Chers amis,

Je suis très heureux de vous proposer PIANO AU CHÂTEAU DE CLEFMONT qui se déroulera du vendredi 12 juin au dimanche 14 juin 2026 avec 6 récitals et une conférence.

3 pianistes classiques , Cléa BAHOUS, Emmanuel KISWA et votre serviteur et 3 pianistes de JAZZ, Anouar OUBABBOU, Tom TCHUISSEU NANA et Vladimir SÉKULA seront les interprètes d’un récital chacun et joueront sur un très beau piano STEINWAY série B du facteur de piano, Bruno SELMERSHEIM, salle Sainte-Catherine, devant l’oratoire du Château de Clefmont.

La conférence sur l’histoire du piano sera présentée par Nicolas MONNIER, facteur de piano, spécialiste des pianos STEINWAY.

Le programme de ce festival se déroulera comme suit

VENDREDI 12 JUIN 2026

14h30 Jean-Baptiste MÉDARD, Children’s Song

15h30 Conférence de Nicolas MONNIER autour de l’histoire du piano STEINWAY

18h30 Anouar OUBABBOU, récital JAZZ

SAMEDI 13 JUIN 2026

16h30 Tom TCHUISSEU NANA, récital JAZZ

18h30 Cléa BAHOUS, récital CLASSIQUE

DIMANCHE 14 JUIN 2026

15h30 Vladimir SÉKULA, récital JAZZ

17h30 Emmanuel KISWA, récital CLASSIQUE

Le programme musical des 3 pianistes classiques seront les suivants

Jean-Baptiste MÉDARD

Children’s Song de R. Schumann, P.I. Tchaïkovski, B. Bartok, J.B. Médard

Cléa BAHOUS

W. A. Mozart Sonate en Fa Majeur k. 332 (26’)

1. Allegro

2. Adagio

3. Allegro assai



J-C. Michaud Sonate pour piano (8’)



C. Debussy Images, 1er cahier (15’)

1. Reflets dans l’eau

2. Hommage à Rameau

3. Mouvement



F. Chopin Ballade n. 1 en sol mineur (9’)



Emmanuel KISWA

S. Prokofiev Sonate n. 6 en La Majeur opus 82 (40’)

Allegro moderato

Allegretto

Tempo di valzer lentissimo

Vivace

F. Chopin Ballade n. 4 en Fa mineur (13’)

F. Chopin Polonaise-Fantaisie en La bémol Majeur opus 61 (13’)

Le programme complet des 3 récitals de JAZZ seront donnés ultérieurement.

Le paiement par chèque est possible à l’ordre suivant JBM MUSIC EVENTS

Ou en espèces le jour des concerts ( prévoir l’appoint si possible ) .

Château de Clefmont Buxières-lès-Clefmont 52240 Haute-Marne Grand Est +33 6 80 72 61 49 jb.medard@mac.com

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English :

L’événement Piano au Château de Clefmont Buxières-lès-Clefmont a été mis à jour le 2026-06-04 par Antenne du Pays de Langres