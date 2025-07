Piano au temple François Cornu joue… Tours

Piano au temple François Cornu joue… Tours mardi 15 juillet 2025.

Piano au temple François Cornu joue…

32 Rue de la Préfecture Tours Indre-et-Loire

Tarif : 12.8 – 12.8 – EUR

12.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-15 19:00:00

fin : 2025-07-18 21:00:00

Date(s) :

2025-07-15

François Cornu installe son piano Schiedmayer de 1920 durant une semaine au Temple de TOURS.

Au programme et en alternance

BACH, CHOPIN, DEBUSSY, en famille

Préludes, Ballades, Valses…

SCHUBERT et DVORAK, en voisins

Variations à quatre mains, Danses slaves

12.8 .

32 Rue de la Préfecture Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 54 44 22 87

English :

François Cornu installs his 1920 Schiedmayer piano for a week at the TOURS Temple.

The program alternates between

BACH, CHOPIN, DEBUSSY, with family

Preludes, Ballades, Waltzes?

SCHUBERT and DVORAK, as neighbors

Four-hand variations, Slavonic dances

German :

François Cornu stellt sein Schiedmayer-Klavier aus dem Jahr 1920 eine Woche lang im Temple de TOURS auf.

Auf dem Programm und abwechselnd :

BACH, CHOPIN, DEBUSSY, in der Familie

Préludes, Balladen, Walzer?

SCHUBERT und DVORAK, in der Nachbarschaft

Variationen zu vier Händen, Slawische Tänze

Italiano :

François Cornu suonerà il suo pianoforte Schiedmayer del 1920 per una settimana al Temple di Tours.

Il programma alterna

BACH, CHOPIN, DEBUSSY, come una famiglia

Preludi, Ballate, Valzer?

SCHUBERT e DVORAK, come vicini di casa

Variazioni a quattro mani, danze slave

Espanol :

François Cornu tocará su piano Schiedmayer de 1920 durante una semana en el Temple de Tours.

El programa alterna

BACH, CHOPIN, DEBUSSY, en familia

Preludios, baladas, valses..

SCHUBERT y DVORAK, como vecinos

Variaciones a cuatro manos, danzas eslavas

L’événement Piano au temple François Cornu joue… Tours a été mis à jour le 2025-07-08 par Tours Val de Loire Tourisme