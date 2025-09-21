Piano bar à la ferme Dupire Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq

Piano bar à la ferme Dupire Dimanche 21 septembre, 16h30 Ferme Dupire Villeneuve d’Ascq Nord

Gratuit- Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Dimanche 21 septembre dès 16h30, profitez de l’ambiance piano bar à la ferme Dupire !

Piano Bar avec Adrien Douliez « Chansons blues jazz et françaises » (Billie Holiday, Bessie Smith, Victoria Spivey….) et Guillaume Marsalet « Blues session ».

Programme de la Ferme Dupire

Pour les Journées du Patrimoine, le collectif Arts-Scènes investit l’ensemble de la ferme Dupire. Un bâtiment construit au 19ème siècle préservé et valorisé par la Ville Nouvelle !

Les deux jours de 14h à 19h :

– Dans la galerie Gilbert Sally : projection de films produits par l’OMJC

– Bar dans la grange

Visites décalées, spectacle, atelier, concert, …Retrouvez le programme de la Ferme Dupire pour les JEP ici : https://urlr.me/ZqkDGd

Ferme Dupire Villeneuve d'Ascq 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

