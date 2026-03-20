Piano bar au Château Lafaurie-Peyraguey Hôtel & Restaurant Lalique Bommes

Piano bar au Château Lafaurie-Peyraguey

Hôtel & Restaurant Lalique Château Lafaurie-Peyraguey Bommes Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Le Château Lafaurie-Peyraguey vous convie à une soirée piano bar à l’Hôtel & Restaurant Lalique.

Laissez-vous porter par les notes de piano lors d’une soirée dédiée le vendredi 27 mars.

L’artiste Philippe Bonnafous viendra jouer du piano au bar de l’Hôtel & Restaurant Lalique Château Lafaurie-Peyraguey à partir de 18h30 et après le dîner.

Le jeu du piano vous entraînera des grands classiques vers les mélodies du monde où l’émotion vous surprendra.

Laissez l’harmonie envoûtante du piano marquer vos souvenirs.

Accessible avant et après le dîner du restaurant Lalique. .

Hôtel & Restaurant Lalique Château Lafaurie-Peyraguey Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 22 80 11 info@lafauriepeyragueylalique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Piano bar au Château Lafaurie-Peyraguey

L’événement Piano bar au Château Lafaurie-Peyraguey Bommes a été mis à jour le 2026-03-17 par La Gironde du Sud